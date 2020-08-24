الهلال الأحمر ينظم وقفة تضامنية ترفع شعار "من أجل لبنان"

يستعد الهلال الأحمر المصري، لتنظيم وقفة تضامنية بعد قليل مع الشعب اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، في مصابهم الأليم جراء انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى الوقفة التضامنية، علاوة على إضاءة مبني الهلال الأحمر بمدينة نصر بألوان العلم اللبناني، مدون عليه عبارة "من أجل لبنان ".

وبدأ عشرات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري، المشاركة فى اللمسات الأخيرة للوقفة، حيث يتضمن الحدث وقوف المتطوعين على شكل شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بالإضافة الى مسيرة حول مبنى الهلال الأحمر المصري، مع إضاءة الشموع لتأبين ضحايا الانفجار الأليم الذي أصاب الشعب اللبناني.