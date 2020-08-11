عضو الهلال الأحمر: لم نرصد أي مخالفات للإجراءات الاحترازية

تفقدت سيارات الهلال الأحمر المصري لجان انتخابات مجلس الشيوخ في منطقة الزمالك اليوم، بالتزامن مع اليوم الأول للتصويت، حيث جرى تعقيم اللجان وتفقد الإجراءات الاحترازية.

وقالت سلمى ناصر عضو فرفة الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر، إن المؤسسة بأقسامها جاهزة لأي حالات طارئة والتدخل فور رصد أي حالة طوارئ للإسعاف ونعمل في تكاتف ومنتشرين في 26 محافظة لمدة 24 ساعة يوميا طوال فترة الانتخابات، متواجدين ومتواصلين مع بعض من خلال الغرفة المركزية.

وتابعت "سلمى" في حديثها للوطن، "أنه من خلال الجولة الصباحية حتى الان لم يواجهوا أي مشاكل وكل الإجراءات متخذة، والنَّاس كلها التزمت بكل الإجراءات الوقائية ولابسين الكمامة وملتزمين بالتباعد لم نرصد مخالفات".

وبدأت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، حيث تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.