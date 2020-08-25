أسعار السمك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر

يقدم "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس الحالي، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل والسردين، وجاءت أسعار السمك كالتالي:

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

سمك الدنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيه.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين ما بين 55 إلي 220 جنيه.

سمك البربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، وبحسب مجمد أو بلدي.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك المرجان

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 25 إلى 38 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 35 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 17 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بحوالي 120 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

قشر بياض

وتراوح سعر الكيلو جرام من سمك قش بياض ما بين 80 إلى 90 جنيهًا.

سمك القرش

وتراوح سعر كيلو سمك القرش ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.