محافظ أسيوط يسلم 17 مشروعا مولدا للدخل للمرأة المعيلة

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 16 مشروعًا مولدًا للدخل للمرأة المعيلة مقدما من جمعية الرعاية للخدمات المتكاملة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك بمقر الجمعية أمام ديوان عام المحافظة.

رافق المحافظ خلال التسليم العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية والدكتورة نبيلة السبيتي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

حيث سلم المحافظ 16 ماكينة خياطة وفرنا منزليا لعدد 17 مرأة معيلة بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهن وجعلها أسرا منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على مشاركة السيدات المعيلات فرحتهن بهذه المشاريع التي تسهم في دعم دخل أسرهن وتوفير مصدر رزق كريم لهن وتحسن مستوى معيشتهن، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل توفير مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد على دمج المرأة في المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات مردود إيجابي على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقدم المحافظ الشكر للجمعية ومجلس إدارتها بقيادة الدكتور نبيلة السبيتي لدعمها المستمر لرعاية البسطاء ومحدودي الدخل من خلال مبادرات انسانية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تعتبر نموذجًا حقيقيًا وواقعيًا للعدالة الاجتماعية، كما أنها تدعو للتكاتف بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للبسطاء، فضلًا عن تحقيق أهداف نبيلة من أجل إعادة بناء الإنسان المصري والنهوض بالخدمات المقدمة له بالشكل المطلوب والذي يتوازى مع حرص المحافظة على تشجيع ودعم جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف المجالات.

ووجه اللواء عصام سعد مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير الأقمشة لمستفيدات ماكينات الخياطة وعدد 2 جوال دقيق لمستفيدة الفرن المنزلي لمساعدة السيدات على البدء في مشروعاتهن والتأكد من استمرار هذه المشروعات وتذليل ما يعترضهن من مشكلات حتى يتمكن من توسيع نطاق العمل فضلا عن مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.