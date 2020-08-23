محافظ أسيوط يشدد على تكثيف الجهود التوعية بقانون التصالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود للتوعية أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى والنجوع، وحث المواطنين أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء – إلى أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء في استرداد حق الدولة والشعب وضبط منظومة التنمية العمرانية، وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والأحياء، مؤكدا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017.

ولفت إلى أنه جرى تنظيم العديد من الجولات والزيارات الميدانية للوحدات المحلية للمراكز والقرى، لشرح قانون التصالح والإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات.