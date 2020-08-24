مقترحات وشكاوى وتوفير فرص عمل.. أبرز طلبات ذوي الهمم في أسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين لمناقشة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث شكاواهم وإيجاد الحلول لها.

جاء ذلك، بحضور العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأسامة بشاي نائب رئيس حي شرق، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وعبير عبدالغني مدير وحدة شئون الإعاقة بالمحافظة وممثلي قطاعات الصحة والتعليم وبعض الجمعيات الأهلية وبحضور 17 مواطنًا لعرض شكاواهم وايجاد الحلول العاجلة لها.

واستعرض 17 مواطناً شكاواهم وطلباتهم وتمت مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والاستجابة لها والتي تمثل بعضها في اقتراح بعض الأفكار بعدد من القطاعات الخدمية بالإضافة إلى طلبات للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة.

وأكد محافظ أسيوط على دراسة بعض المقترحات والشكاوى ببعض القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة كـ(المرور، والمراكز والأحياء والطب البيطري) وغيرها؛ وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مؤكداً تنفيذ مثل هذه المقترحات خاصة الايجابية في أسرع وقت ممكن لما تقدمه من خدمات للمواطنين، مشيداً بهذه الأفكار والمقترحات المقدمة من المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي القطاعات الخدمية بفحص هذه الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030.

كما أمر المحافظ بتوفير فرص عمل لعدد من المواطنين خاصة ذوي الإعاقة في القطاع الخاص تطبيقاً لنسبة 5% لذى الاحتياجات الخاصة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين، فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أى طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.