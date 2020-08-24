انطلاق مسيرة تضامنية للهلال الأحمر مع لبنان: من قلبي سلام لبيروت

انطلقت منذ قليل، مسيرة شارك فيها عشرات المتطوعين من الهلال الأحمر، حول مبنى الهلال الأحمر المصري، حاملين العلم اللبناني، تضامنا مع الشعب اللبناني في أحداث مرفأ بيروت.

تضمنت المسيرة، رفع لافتات مدون فيها: "قلوبنا مع لبنان الجريج، من مصر إلى لبنان سلام، من قلبى سلام لبيروت"، كما تم إضاءة الشموع لتأبين ضحايا الانفجار الأليم فى مرفأ لبنان، الذي أصاب الشعب اللبناني مؤخرا.

وأكد المشاركون، أن تلك المسيرة تعبيرًا عن عمق علاقات الصداقة والمحبة، التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، مؤكدين أن هذا اليوم، الهلال الأحمر المصري يرفع شعار من أجل لبنان.