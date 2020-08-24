لقاء سويدان تستعيد ذكرياتها مع الزعيم في "أستاذ ورئيس قسم"

استعادت الفنانة لقاء سويدان ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام، وقت تعاونها معه في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وفي سياق مختلف، تواصل سويدان عرض مسرحيتها الجديدة "سيد درويش"، على مسرح البالون بمنطقة العجوزة، وتجسد خلاله شخصية الراقصة "جليلة"، التي تجمعها قصة حب بالفنان سيد درويش، ويجسد دوره الفنان ميدو عادل.

"سيد درويش" عرض غنائي استعراضي للمخرج أشرف عزب، ويكتبها السيد إبراهيم، وديكور محمد عبدالرؤوف، وتوزيع الموسيقي حمادة الحسيني، وتصميم الملابس نجلاء الفقي، وتصميم الاستعراض وفيق كمال وإضاءة أبوبكر الشريف.