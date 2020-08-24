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في "الوطن" غدا: فايلر يثور داخل الأهلي بسبب تأخر عودة "الشحات"

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الوطن
07:21 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدا الثلاثاء، تقريرا رياضيا بعنوان: فايلر يثور داخل الأهلي بسبب تأخر عودة "الشحات".. ويطلب التعاقد مع "جناح مساك".. ويرتب أوراقه لمواجهة الجونة.. و"الشيخ" جاهز للمشاركة.

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