في "الوطن" غدا: فايلر يثور داخل الأهلي بسبب تأخر عودة "الشحات"

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدا الثلاثاء، تقريرا رياضيا بعنوان: فايلر يثور داخل الأهلي بسبب تأخر عودة "الشحات".. ويطلب التعاقد مع "جناح مساك".. ويرتب أوراقه لمواجهة الجونة.. و"الشيخ" جاهز للمشاركة.

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