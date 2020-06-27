تقرأ غدا في عدد "الوطن".. أول يوم "تباعد" بدون "حظر"

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأحد: أولي يوم تباعد بدون حظر.. فرحة بعودة الصلاة في المساجد.. والأوقاف: المخالفات صفر ولم نتلق شكاوى وندرس السماح بالجنازة.

كما تقرأ أيضًا: عودة مفاوضات سد النهضة.. وأديس أبابا: اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال 3 أسابيع.. شكري: على مجلس الأمن الاهتمام بالأزمة حتى لا تتفاقم.. ولجنة الخبراء ستنتهي إلى صيغة ملزمة للملء والتشغيل.

وفي عدد الغد تقرأ: القصاص لشهداء الواحات.. تنفيذ حكم الإعدام في المسماري.. التحقيقات: الإرهابي وزملاؤه قتلوا ضباطا بالجيش والشرطة واحتجزوا واحدا لاستبداله بتكفيري.