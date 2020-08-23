وزيرة الصحة ورئيسة "ميرك" الأكثر تأثيرا وإلهاما في أفريقيا عام 2020

حازت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية والدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية على لقب السيدات الأفارقة الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام ٢٠٢٠.

وضمت القائمة التي شملت ١٠٠ سيدة افريقية مؤثرة كل من السيدة الأولى لناميبيا والرئيسة السابقة لليبريا وعدد من السيدات الافريقيات الملهمات اللاتى نجحن فى تحقيق انجازات مهمة خلال عام ٢٠٢٠، وتم ترشيح الاسماء الفائزة من خلال استطلاع رأى أجرته إحدى الوكالات الافريقية الرائدة لعدد كبير من الشخصيات العلمية والاكاديمية وعلى الصعيدين المحلي والدولي لتحديد 100 امرأة أفريقية الأكثر تأثيرا فى القارة السمراء خلال عام ٢٠٢٠وهذه هى المرة الثانية التى تحصد فيها الدكتورة المصرية رشا قلج على لقب السيدة الاكثر تأثيرا وإلهاما في افريقيا حيث منحتها مجلة "نيو افريكان" الانجليزية اللقب عام ٢٠١٩ عن دورها الفعال والملهم فى أفريقيا.

وكشفت استطلاع الرأي الافريقي عن أسباب اختيار زايد وقلج ضمن قائمة المائة سيدة الأكثر تأثير وإلهاما فى أفريقيا لعام ٢٠٢٠، حيث أشارت إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد نجحت فى تنفيذ حملة طبية منظمة وناجحة للقضاء على فيروس الكبد الوبائى " سي " تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى عمل بأصرار منذ توليه الحكم على وجود خطة للقضاء على هذا الوباء الذى كان يهدد حياة ملايين المصريين وعملت الدكتورة هالة زايد على تحقيق أهداف الحملة ونشرها فى عدد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس "سي " بأقل تكلفة كما لعبت دورا مهما وقويا فى مواجهة فيروس كورونا الشرس داخل مصر وفى عدد من الدول الافريقية

وعن أسباب اختيار الدكتورة المصرية رشا قلج، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية، ضمن قائمة الأكثر تأثيرا فى افريقيا لعام ٢٠٢٠، أشار الاستطلاع الى إن أهم أسباب اختيارها هو عملها المستمر لدعم الاطقم الطبية فى أفريقيا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وتقديم العون لهم بمختلف الطرق، كما قامت بتوفير تدريب لأطباء من ٣٥ دولة أفريقية فى مجالات السرطان والسكري و الخصوبة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأشار الاستطلاع الى ان "قلج" تعد أول سيدة مصرية وأفريقية يقع الأختيار عليها لرئاسة واحدة من أكبر مؤسسات الأعمال الخيرية الغير هادفة للربح، وحازت على ألقاب وجوائز عديدة من عدة دول أفريقية لاهتمامهما بقضايا القارة السمراء فقد استطاعت أن تصل بخططها الخيرية والتنموية إلى أدغال أفريقيا وأكثر مناطقها فقرا واحتياجا وأن تطلق مشروعات تنموية فى مناطق النزاعات المسلحة وفى القرى التى تنشتر بها الأمراض الوبائية الخطيرة.

كما تمكنت من اقناع عدة سيدات من زوجات رؤساء أفريقيا ليصبحن سفيرات حملتها التى تحمل عنوان «أكثر من مجرد أم» وشكلت الحملة طوق النجاة لمأساة تعيشها السيدات فى أفريقيا نتيجة الفهم المغلوط لأسباب العقم وعدم القدرة على الإنجاب والذى يصل إلى تعذيب المرأة العقيمة و قطع اطرافها وهو أمر تعمل على محاربته.

وأكد الاستطلاع ان رشا قلج نجحت فى ان تلمس بحملتها المؤثرة العديد من القلوب بالتعاون مع السيدات الأُول لأفريقيا حيث ساهمت في تغيير حياة آلاف النساء بالقارة.

يذكر أن قلج قامت بانتاج وإخراج أول أوبريت غنائي مصرى أفريقي مشترك بثلاث لغات بعنوان "My White Army" أو "جيشي الأبيض" بمشاركة ١١ فنانا من مصر و أوغندا وغانا و كينيا و نيجيريا وسييراليون والكاميرون وناميبيا وغامبيا ورواندا وزامبيا ويهدف الأوبريت إلى تقديم الشكر والعرفان للأطقم الطبية في مصر وأفريقيا خلال جائحة كورونا.