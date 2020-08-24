عمرو دياب يتصدر تريند "يوتيوب" وتامر حسني يتراجع للمركز الثالث

تصدر الفنان عمرو دياب تريند يوتيوب مصر، بعد 6 ساعات من طرحه لكليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، متفوقا على أغنية تامر حسني، التي طرحها أمس، بعنوان "لينا حياة بعدين"، ضمن مسلسل مدرسة الحب 3، والتي تصدرت أمس تريند يويتوب، ولكنها تراجعت اليوم للمركز الثالث.

واقتربت نسبة مشاهدة كليب عمرو دياب حتى الآن من نصف مليون مشاهدة، في حين بلغت نسبة مشاهدة كليب تامر حسني ما يقرب من 300 ألف مشاهدة.

أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.

تعد أغنية أماكن السهر هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وجرى تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".