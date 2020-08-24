برلماني: سنحصل على مصل كورونا بأقل تكلفة بسبب تعديلات التجارب السريرية

قال محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية، الذي وافق عليه المجلس اليوم، ينظم قواعد البحث العلمي، دون الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي.

وأضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه تم إجراء عدة جلسات بحضور كل أعضاء اللجنة، وممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أنه جرى مناقشة الأسبوع قبل الماضي، ثم أعيدت بعض المواد للتداول، اليوم الاثنين.

وتابع: "مصر في فترة محورية بالنسبة للتجارب السريرية الخاصة بفيروس كورونا، ولكي ندخل في تجارب إكلينيكية متعددة، صار لدينا الآن غطاء تشريعي وقانوني، وأصبحنا نضاهي كل دول العالم المتقدمة، ونستطيع الدخول في أي بحث متعدد الجنسيات والمراكز، ونشارك بشكل فعال فيها، ما يسهل علينا الحصول على مصل كورونا بأقل تكلفة، وذلك دون الإخلال بالقواعد الأخلاقية للبحث".

وأردف أن مصر ستكون مركزًا مهمًا جدًا لتصنيع وتوزيع اللقاحات، حيث يجرى العمل على توطين صناعة الدواء في مصر.

وأثار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، حيث وصفه البعض أنه ضرورة لوضع مصر كقوة إقليمية في مجال البحث العلمي، فيما أبدى آخرون ملحوظات عليه، حتى وافق مجلس النواب، بجلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع القانون، وذلك بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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