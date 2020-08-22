ساويرس: ترامب أهوج وغير مثقف.. وفوز بايدن ليس في مصلحتنا

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن دفاعه الدائم عن فلسطين والقدس ليس له علاقة بالدين، بل ينطلق من منطق الإنسانية، مشيرًا إلى أن القدس تحوي مقدسات إسلامية ومسيحية، وهي أرض محتلة غصبًا، وشهدت قيام دولة على حساب دولة أخرى.

كما تحدث "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فذكر أنه شخص أهوج نوعًا ما، وليس مثقف، وتصرفاته عجيبة وغريبة، كونه قام بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعترف بسيادة إسرائيل على الجولان رغم كونها أرض محتلة.

وأكد رجل الأعمال، أنه من مصلحة مصر فوز ترامب بالرئاسة وليس بايدن، "ده تبقى مصيبة لو بايدن نجح، لأنه كان في إدارة تدعم جماعة الأخوان الإرهابية، بس في نفس الوقت الموضوع مش بإيدينا"، موضحًا أنه يجب على مصر عدم الاعتماد على اي أطراف خارجية سواء ترامب أو أي شخص، ويتم الاعتماد على مصادرنا.

وتابع: " يجب العمل على أن نقوي نفسنا ونقوي بلادنا، ويبقى مصيرنا لا في إيد البيت الابيض أو أي إدارة، لازم يكون في إيدينا، وعشان نعمل كده لازم نكون دولة قوية، واقتصادنا قوي، ويكون عندنا ديمقراطية حقيقية، ونقدر ندافع عن نفسنا بجيش قوي".