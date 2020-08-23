تيك توك يستعد للطعن قضائيا ضد قرار ترامب

أعلن تطبيق تيك توك، أنّه سيتقدم بشكوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن بـ"ممارستها القمعية" ضد الخدمة التي تملكها شركة صينية، وتقول واشنطن إنّها تشكل تهديدا لأمنها القومي.

وفي وقت يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، اتهم ترامب تطبيق "تيك توك" بأنّه يتيح للصين تعقب الموظفين الفيدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم، والتجسس على شركات وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي 6 أغسطس وقّع ترامب مرسوما تنفيذيا يمهل الأمريكيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة "بايتدانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك. وهذا هو المرسوم الذي تعتزم الشركة الطعن به أمام القضاء.

وجاء في بيان لتيك توك: "من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي".

ونفى تطبيق "تيك توك" مرارا الاتهامات الموجهة إليه، بأنّه يشكل تهديدا للأمن القومي، كما وصفت بكين ممارسات ترامب القمعية بأنّها استغلال سياسي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة الصينية أنّ تطبيق تيك توك، لم يزود يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أمريكي، وأكدت أنّ "أي إيحاء عكس ذلك لا أساس له وهو كذب مفضوح".

وشدد التطبيق على أنّ "بيانات المستخدمين مخزنة وتوجد نسخة احتياطية منها في سنغافورة".