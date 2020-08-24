الأغلبية تهدد برفض قانون الضرائب الموحد اعتراضا على عصبية الوزير

هدد عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برفض قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يناقشه المجلس، والمقدم من الحكومة بحضور وزير المالية.

واعترض "ناصر" على الأسلوب العصبي في حديث محمد معيط، وزير المالية، قائلًا "أنا مش عارف الوزير متعصب ليه هي الحكومة جايبه القانون وعايزانا نوافق عليها وخلاص، طب احنا مش هنوافق على القانون".

ورد عبد العال: "أهو الاغلبية قالت لك مش هنوافق على القانون ولا أريد الضغط على المجلس بهذه الطريقة، حتى لا يجري رفض القوانين".