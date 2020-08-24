"عزام الأحمد" يرحب بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني

رحب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد، بالموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني ترحب وتقدر الدور الروسي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والحرص على تعزيز وحدته الوطنية.

واستعرض الأحمد ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف - في اتصال هاتفي بينهما حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية - الأوضاع التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل استمرار عمليات هدم المنازل، ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، واستمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في مناطق (E1) والقدس والأغوار، تنفيذا لصفقة القرن وقرار الضم الأمريكي للأراضي الفلسطينية.

وأكد الأحمد، أن المقاومة الشعبية والفعاليات الجماهيرية الفلسطينية مستمرة ومتصاعدة بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، لمواجهة هذه السياسة التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار بوجدانوف إلى الاتصالات التي تقوم بها روسيا مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية، والأطراف الأخرى، من أجل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا تمسك روسيا بها وبحق الشعب الفلسطيني في تجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن ارتياح روسيا للتقارب الكبير الذي جرى بين الفصائل الفلسطينية وخاصة اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير برئاسة الرئيس الفلسطيني، مؤكدا أن روسيا ستواصل جهودها من أجل تعزيز هذا التقارب بين الفصائل الفلسطينية، والسير قدما نحو المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.