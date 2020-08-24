عبدالعال في مشادة مع محمد معيط: لا يجوز للوزير رفع صوته بالقاعة

شهدت الجلسة العامة اليوم، مشادة حادة بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من طرف، وبين وزير المالية ورمضان صديق مساعد وزير المالية للشئون الضريبية من طرف آخر، وذلك بعد أن رد وزير المالية ومساعده بعصبية على رئيس المجلس والنواب، خلال مناقشة قانون الضرائب الموحد بالجلسة العامة للمجلس، اليوم.

واحتد الدكتور علي عبدالعال على الدكتور محمد معيط ورمضان صديق "مساعد الوزير"، خلال مناقشة المادة 75 من القانون، واعترض عبدالعال على الأسلوب وطريقة عرض القانون، وعصبية الوزير خلال العرض.

وقال "عبدالعال"، موجها حديثه للوزير ومساعده هذه الطريقة مرفوضة، ولا يمكن أن تاتي الحكومة بالقانون، وتضغط للموافقة، وهناك عقوبة بدون جريمة، ولابد من المناقشة لا يمكن أن تنتزع الموافقة.

وتابع عبدالعال في عصبية شديدة، موجها حديثه لمعيط ولرمضان صديق مساعد وزير المالية للشئون الضريبية: "أنت عايز تعاقب الناس بدون جرم، يبقى مش من خلال المجلس ده، يبقى في مجلس آخر، نحن نرفض هذه الطريقة، الحكومة عايزة تنتزع الموافقة على القانون، ولن يحدث هذا، ويمكن أن نرفض القانون، الأمر بسيط ".

وتدخل المستشار علاء وزير المجالس النيابية، وطلب الكلمة وحاول التوصل إلى حل وسط وتوافقي في الخلاف حول العقوبة بالمادة، لتهدئة الأمور وتمت مواصلة القانون.

وعقب الموافقة على القانون قال الدكتور علي عبدالعال، إن سوابق البرلمان كانت لا تسمح للحكومة بالحديث، إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

وتابع: "هاقول للأمين العام أن يعطيكم مضابط للمجلس، عن تعامل الحكومة في البرلمان، والتعامل بين الحكومة ورئيس البرلمان، ولو حدث ما حدث من الدكتور، لتم منعه من دخول القاعة مرة أخرى، لا يجوز للوزير، أن يرفع صوته في القاعة، لأن النواب هذه أدوات عملهم، بينما الوزير يخضع لرقابة المجلس، لذلك معاملة الوزير لابد أن تكون بود".

واستطرد موجها حديثه لـ"معيط ": "المجلس كان في ضهرك والقوانين كانت تمر في نفس اليوم، وكانت قوانين تستوجب أغلبية الثلثلين، والنواب كانوا يحضرون من الصعيد ومحافظاتهم، لكن المجلس لا يحتمل نص غير دستوري، وهذا للمصلحة العامة، وأنا قبل كده قلت هذا الأسلوب مينفعش في المجلس، مش كل قانون تجيبه الحكومة، نحافظ فيه على الفصلة والفتحة، لا نحن نرفض ونوافق، ومع ذلك لم نرفض أي قانون للحكومة".

واعتذر الدكتور محمد معيط، وقال تعليق على كلام رئيس البرلمان: "الجميع يعلم أننا والحكومة نحمل كل التقدير والاحترام للمجلس ونوابه"، ونؤكد على دعم مجلس النواب الذي مكن الحكومة من تحقيق الاصلاح الاقتصادي.

وتابع "معيط ": إذا أخذتني الحماسة فهذا من أجل القوانين، وأعلم حرص المجلس على دستورية القوانين، واعتذر إذا اخذتني الحماسة.