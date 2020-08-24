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إيناس عز الدين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: فرحة عمري وأجمل هدية

كتب:

خالد فرج
09:56 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
إيناس عزالدين

إيناس عزالدين

هنأت الفنانة إيناس عزالدين نجلها بعيد ميلاده الموافق غداً الثلاثاء باستعراض صور من مراحل حياته المختلفة، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلقت عزالدين علي المقطع، قائلة: أنت فرحة عمري وابني وحبيبي وسندي وأجمل هدية رزقني بيها ربي، يوم ميلادك 25-8، يارب أشوفك دايماً ناجح ومبسوط في حياتك يا ضي عينيا.

وعادت إيناس عز الدين، للقاهرة قبل عدة أسابيع قادمة من جدة، وذلك بعد اطمئنانها على الحالة الصحية لوالدها الذي أصيب بأكثر من جلطة في المخ استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية.

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