القباج والعدوي فى مسيرة بالشموع لتأبين ضحايا مرفأ بيروت

قادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، مسيرة بالشموع داخل نادي مركز الهلال الأحمر المصري، لتأبين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك فى إطار إعلان تضامن الهلال الأحمر المصري مع الصليب الأحمر اللبناني.

وقالت القباج فى تصريحات لها، نحن سند للشعب اللبناني، وستعودون أقوياء بعد الأزمة، إن مصر على قلب رجل واحد، والقيادة السياسية تدعم لبنان في أزمتها، وكانت سباقة في الوصول إلى الأراضى اللبنانية، والقوات المسلحة المصرية مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى لبنان، شاركوا فى مد جسر جوي إلى لبنان.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى مع 10 جمعيات، تقدم قوافل طبية وغذاء وكساء ومساعدات عديدة للشعب اللبنانى، وتم تقديم نحو 160 طن مساعدات، وإقامة مستشفى ميدانى فى بيروت، ونحن صامدون وداعمون للشعب اللبنانى، وتم استضافة عدد من الأطفال فى مستشفى 57357.

وأشارت الى أن الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع عدد من الجمعيات مثل الأورمان وصناع الخير ورسالة والجمعية الشرعية ومصر الخير وغيرها، سافروا وقدموا الدعم الى لبنان.

وأكدت أهمية دور الشباب فى العمل التطوعي والخبرة، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصرى.