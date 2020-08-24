الملحن أحمد حسين عن ظهوره في كليب عمرو دياب: حاجة مشرفة جدا

أبدى الملحن أحمد حسين سعادته لظهوره في كليب "أماكن السهر" للمطرب عمرو دياب، وهو يعزف على الجيتار بجوار دياب ودينا الشربيني.

وعلق حسين عبر "انستجرام"، قائلًا: "ظهوري في فيديو كليب الهضبة عمرو دياب حاجة مشرفة جداً ليا وهتبقي ذكرى جميلة كل ما أشوف الكليب".

وطرح المطرب عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.