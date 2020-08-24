عبدالعال ينتقد قانون "الضرائب": اللي صاغه "معهوش ليسانس حقوق"

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة لصياغة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في بعض مواده، قائلاً: "هل المستشارين اللي بيصيغوا معاهم ليسانس حقوق.. اللي صاغه معهش ليساسن حقوق، دي حاجات بندرسها في أولى حقوق".

جاء ذلك خلال جلسة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعقيباً على صياغة المادة (77) من مشروع القانون الوارد من الحكومة وتفيد بأنه لا تنقضي بمضي مدة الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي.

وقال عبدالعال، إن مصر دولة قانونية قوامها الدستور والقانون، ولا يستطيع أحد أن يمرر مخالفة شنعية هكذا، مضيفاً: أبشع مخالفة تلك التي يرتكبها المشرع أو المنفذ"، ووجه بصياغة المادة على غرار ما جرى أخذه في مشروع قانون الجمارك التي سبق ووافق عليها مجلس النواب.