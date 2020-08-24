البرلمان يقف تحية للرئيس السيسي في ختام انعقاده الخامس

شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، توجيه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، "لجهوده في بناء مصر الحديثة".

وحرص أعضاء البرلمان وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي الوقوف تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعالت أصوات التصفيق بالقاعة.وأعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبد العال، انتهاء دورالانعقاد الخامس، اليوم الأثنين، وذلك بعد التصويت علي عدد من مشاريع القوانين أبرزها "الإجراءات الضريبة الموحد".

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدءوب، عملنا خلالها على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.