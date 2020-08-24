رئيس "الاستثمار" في مهمة لتحفيز المناخ الجاذب في الصعيد

بدأ المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، مهمة من نوع خاص تستغرق 4 أيام كاملة، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحفيز وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في عدد من محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس هيئة الاستثمار 4 محافظات هي كلاً من قنا، وسوهاج، وأسيوط، إضافة إلى الأقصر التي زارها اليوم.

وقال "عبدالوهاب"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، على هامش جولته، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.