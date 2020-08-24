مدير صندوق تطوير العشوائيات: أرض منطقة المطار لا تصلح للاستثمار

فند المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشائعات التي يتداولها البعض بشأن نقل أسر "بلوكات"، منطقة المطار بإمبابة، قائلاً: "مفيش حد هيستثمر في الأرض دي إلا مشروع خدمي لأهالي إمبابة.. والزمن جي وسوف يثبت ما نقول ويخرس كافة الألسنة".

وأضاف "صديق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنفق أموالا طائلة على تطوير العشوائيات، وتابع: "المبالغ اللي بتصرفها الدولة على العشوئيات ليست قليلة وهدفها الحفاظ على حياة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته".

وأكد "صديق"، أنه فور تسكين أهالي منطقة المطار، وإتمام عملية الإزالة، سوف يكون هناك تنسيق بين الصندوق ومحافظة الجيزة، من أجل تنفيذ مشروع خدمي لأهالي إمبابة، وتابع: "هذه المنطقة لا تصلح لأي مستثمر"، مشدداً على أن هناك توجيهات بإسعاد المواطنين والعمل على راحتهم، والحفاظ على حياتهم.