خالد صديق: "بعض أهالي أرض المطار قالوا لنا سيبونا نموت في بيوتنا"

قال الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مباني أرض المطار بحي شمال الجيزة، آيلة للسقوط، ولا يصلح لها الترميم أو التنكيس، حيث أصبحت تشكل خطورة على حياة الناس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان الحل الوحيد هو نقل الأهالي إلى عمارات أخرى بمساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، وجرى تجهيز المساكن البديلة قبل سكن الأهالي فيها، والأهالي سيتملكون هذه المساكن، ولن تكون مجرد بديل وقتي".

وتابع: "في أهالي قالوا لنا سيبونا هنا، دي كلمة إحنا مش هنقبلها، مش هنقبل تعريض حياة المواطنين وأولادهم للخطر، لكن أول يوم نفذنا فيه النقل 25 أسرة راحت قعدت، محدش يقدر يساومنا على حياة المواطن المصري".

وأردف، أن محافظ الجيزة أصدر أوامر بفتح منافذ بيع متنقلة بالمنطقة التي انتقل إليها الأهالي: "إحنا بنوصل الناس لحياة جديدة، وهنلبي جميع رغبات الأهالي بتوجيهات من القيادة السياسية".

وفى تدخل سريع من محافظة الجيزة، تم البدء في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة ارض المطار بحى شمال الجيزة بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء، بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل، مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، وذلك في إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.