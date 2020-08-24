الحكومة لـ"البرلمان": حرصنا على التعاون معكم من أجل الوطن والمواطنين

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدار جلسات البرلمان بحكمة بالغة ومهارة رفيعة، "كانت غايتنا صالح الوطن والمواطنين وحين اختلفنا كان لنفس الغاية".

وأضاف فؤاد: "أنقل لكم بالغ تقدير رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهودكم المخلصة، فقد حرصنا على التعاون مع البرلمان، وسعى الوزراء ونوابهم ومساعديهم على التواجد الدائم باجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة".

ووجه فؤاد التحية لفارس الظل - على حد وصفه - المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والأمين العام المساعد المستشار أحمد المهدي".