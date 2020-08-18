الأحزاب تجهز مبكرا لمعركة مجلس النواب رغم انشغالها بانتخابات الشيوخ

بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الراهنة، بدأت القوى السياسية والحزبية في مرحلة التجهيز والاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

ويشكل مجلس النواب المقبل من 568 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويُعين لرئيس الجمهورية عدد من الأعضاء في المجلس ما لا يزيد عن 5%، على أن يُنتخب 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن لجان في المحافظات تتلقى طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب لانتخابات مجلس النواب المقبلة لنكون جاهزين بمرشحين للدفع بهم في السباق الانتخابي سواء على نظام القوائم أو المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب لا ينتظر لوقت إجراء الانتخابات كي يبدأ في الاستعداد لها ولكنه يجهز لها من الآن، مؤكدا على أنه وفق الدستور يتم إجراء انتخابات مجلس النواب في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع أن الحزب يعمل في الوقت الراهن بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ على إعداد كوادر مؤهلة من الشباب والمرأة لخوض انتخابات مجلس النواب، مشددا على أن الحزب حريص على الدفع بمرشحين من ذوي الكفاءة في العمل السياسي والبرلماني.

وأكد أبوشقة أن الحزب لا يمانع في الدخول في تحالف انتخابي مع الأحزاب الأخرى في انتخابات مجلس النواب على غرار انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون هناك برلمان متوازن يمثل به كل القوى السياسية ويعبر عن إرادة الشعب المصري.

وأعتبر أن قانون مجلس النواب الذي يجرى الانتخابات من خلاله بواقع 50% للنظام الفردي و50% لنظام القائمة المغلقة يعد الأصلح للمرحلة السياسية الراهنة، ونسعى لأن نكون أمام قائمة انتخابية تضم كل القوى الوطنية في هذه الانتخابات.

وقال المهندس محمد فرج، أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، إن الحزب يجهز من الآن الانتخابات مجلس الشيوخ ويجهز لها من خلال تكليف أماناته في المحافظات بالإعداد لها بتدريب وتأهيل الكوادر الشابة والنسائية للدفع بهم في السباق الانتخابي المقرر في نوفمبر المقبل.

وأضاف فرج لـ"الوطن"، أن الحزب يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب لأنها تعبر عن القواعد الشعبية في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وتحتاج للتحرك ببرنامج متكامل وسط المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتابع أن الحزب ليس لديه أي مانع من التحالف مع القوى السياسية الأخرى في انتخابات مجلس النواب على غرار مجلس الشيوخ بهدف إفراز برلمان متنوع في الرؤى والفكر ويضم كل الأحزاب بمختلف أيديولوجيتها.

قال أحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، إن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال التحالف الانتخابي للأحزاب الذي يشارك معه في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية بمرشح وحيد في القائمة الوطنية.

وأضاف مهنى لـ"الوطن"، أن الحزب حريص على الاستمرار في تحالف الأحزاب الانتخابي وهناك اتفاق على تعويض عدد المرشحين للحزب بالشكل المناسب في انتخابات مجلس النواب.

وتابع أن الحزب يركز بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة على التجهيز والإعداد لانتخابات مجلس النواب لحجز نصيب أكبر من عدد المقاعد داخل القائمة التي سيشكلها التحالف الانتخابي.

وأكد مهنى أن المجلس الرئاسي للحزب قرر عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الفردية بهدف تجهيز المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب منذ فترة ويعمل في الوقت الراهن على تدريب وتأهيل كوادره وقياداته في مختلف المحافظات ليكون جاهز لخوض هذه الانتخابات التي ستجرى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ بفترة قصيرة.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب بدأ في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب من مختلف المحافظات وسنخوض هذه الانتخابات من خلال مرشحين من الشباب والمرأة لهم ثقل برلماني وسياسي كبير يستطيعون أن يكونوا إضافة للمنظومة التشريعية المقبلة.

وتابع أن الحزب يعمل للإعداد لهذه الانتخابات من خلال خطة تهدف لحصد أكبر عدد من المقاعد سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، مؤكدا على أن الحزب مستمر في التحالف الانتخابي للأحزاب وسيخوض انتخابات مجلس النواب من خلاله مع القوى السياسية الأخرى.

وقال عمرو الوزيري، عضو لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، إنّ الحزب يجهز لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال التنسيق مع عدد من الأحزاب الأخرى لتشكيل تحالف انتخابي معارض يستطيع المنافسة على جميع المقاعد سواء على نظام القوائم أو الفردي.

وأضاف الوزيري، لـ"الوطن"، أنّ الحزب يعد في الوقت الراهن 4 قوائم انتخابية تشمل جميع قطاعات الجمهورية استعدادا لخوض لهذه الانتخابات بكل قوة وتفادي ضيق الوقت الذي تعرضنا له في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع أن الحزب يستعد مبكراً لهذه الانتخابات مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وتم تشكيل لجان انتخابية في كل حزب للتجهيز لها بالتزامن مع استمرارا المشاورات حول تشكيل القائمة الانتخابية.