القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، بعد شكاوي الأهالي من خوفهم على تأثر منازلهم من الحفر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بتعدد بلاغات من المواطنين بشارع "العثمالية" بمدينة أجا، إلى رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، بوجود ميول في عدد من المنازل نتيجة أعمال حفر للتنقيب علي الآثار.

انتقل العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا، ومباحث المركز إلى مكان البلاغ، وجري ضبط 4 أشخاص.

وشكلت رحاب المزين، رئيس المركز، لجنة من الإدارة الهندسية لحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.