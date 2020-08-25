مياه الدقهلية تعتذر عن تخفيف الضغوط بالمنصورة لكسر خط طرد رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 600 مم بلاستيك بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بعزبة عقل؛ مما أدى لتوقف المحطة، والأمر الذي اضطر الشركة لتخفيف ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة المنصورة، للتمكن من إنهاء أعمال الإصلاح.

بحسب بيان شركة المياه ، فإن إصلاح الكسر استغرق وقت أطول نظرًا لوجود عدد من المرافق بموقع الإصلاح، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وسيتم فور ذلك فتح المياه تدريجيًا، وكذلك سحب تجمعات المياه من الشوارع.

ويتابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ الموقف منذ اللحظة الأولى لحدوث الكسر.

وشدد نصر، على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.

وتقدمت الشركة بالاعتذار عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، بمعرفة أفراد ومعدات الشركة، وبإشراف مباشر من قياداتها.