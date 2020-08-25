عضو مجلس إدارة البورصة: أداء السوق المصرية أدهش المراقبين الدوليين

أكد إيهاب سعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة المصرية تحقق مكاسب منذ فترة.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن أزمة كورونا أثرت على العديد من القطاعات عدا قطاع أسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن أداء البورصات بهذا الشكل في هذا التوقيت كان مدهشًا وسبب اندهاش لدى المراقبين الدوليين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح "سعد" أن الطلب على بعض السلع تسبب في ضخ أموال من مواطنين في سوق المال، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية مرت بالأزمة العالمية عام 2008 ثم ثورة يناير وثم السنوات المضطربة بعد ذلك التي بلغت قرابة 3 سنوات، لافتًا إلى أن ذلك تسبب في خروج جزء كبير من المستثمرين، مؤكدًا أنهم أصبحوا يعودون للبورصة مرة أخرى بعد الانتصارات التي حققها.

ولفت "سعد" إلى أن مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع من 8000 نقطة لـ11200 ألف نقطة، مؤكدًا أن ذلك يرجع للسيولة التي دخلت للبورصة وتوجهت للبورصة للاستفادة من دوران رأس المال فيها بشكل سريع في ظل الفترة غير الواضحة التي تمر بها البورصة.

وتحدث "سعد" عن أرتفاع أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن شراء الذهب في الخارج أسهل بكثير وأن هناك أسواقا كبيرة ولها وثائق، لافتًا إلى أن سوق الذهب في مصر محدودة بالسبائك والمشغولات الذهبية، مشددًا على أن صعود أسعار الذهب عالميًا باعتباره الملاذ الآمن.

وأكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن قطاع الخدمات الطبية والدوائية كان الحصان الرابح في البورصة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة وعمليات المضاربة السريعة استفادت بشكل كبير من السيولة التي دخلت للسوق المصرية.

وأشار إلى أن أسهم قطاعات الدواء والخدمات الطبية والخدمات المالية حققوا نتائج جيدة متوقعًا استمرار تحقيق نتائج طيبة لهم.