مصيلحي: نعمل على تطوير أسواق الجملة وقريبا البورصة السلعية

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية تمثل 18.5% من ناتج الدخل القومي الإجمالي.

وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020، إن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، وأي قطاع دون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.

وأشار مصيلحي إلى أنه تم إقامة 4 أو 5 مناطق كمخازن إستراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة، وقال: "فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة".

وأوضح أن أهمية أسواق كما هو الحال في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحا أن مصر اختارت شركة فرنسية في هذه الاتفاقية بتطوير المنظومة.

وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق، وأضح أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق، وأكد أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن نبدأ في إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.