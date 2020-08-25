عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يهز عاصمة كوستاريكا

ضرب زلزال كبير، مساء أمس الإثنين، كوستاريكا، وسط حالة من الرعب وسط سكان العاصمة سان خوسيه.

وتحدث شاهد لوكالة رويترز، أن زلزالا هز المباني في كوستاريكا، وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه.

وبحسب ما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.3 درجة.

ومن جانبها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، لافتة إلى أن الزلزال وقع عند درائرة عرض 9.598 شمالا، وخط طول 84.601°غربا.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 27.2 كم.