مقتل شخص وإصابة العشرات إثر وقوع زلزال وسط الفلبين

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأصيب العشرات في الفلبين، اليوم، إثر وقوع زلزل بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وسط البلاد.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن الزلزال أجبر الناس على ترك منازلهم وتسبب في دمارها إلى جانب الطرق.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "إن الزلزال ضرب جنوب شرق جزيرة ماسبات الفلبينية في منطقة بيكول صباحا".

يُشار إلى أن المركز الوطني الأمريكي للتحذير قال "إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي".