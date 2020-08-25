ترامب يطالب أنصاره بالمطالبة ببقائه 12 عاما رئيسا لأمريكا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصاره للمطالبة ببقاءه لمدة 12 في كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنًا مع انتخاب الحزب الجمهوري له للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان أنصاره في المؤتمر الذي عقده الحزب يهتف بقوة عند دخول ترامب قائلين "4 سنوات أخرى"، في إشارة إلى فوزه في الانتخابات المقبلة وبقاءه في السلطة لمدة 4 سنوات أخرى.

وبينما كان أنصاره يهتفون، رد ترامب عليهم قائلًا: "بل اهتفوا 12 سنة أخرى"، مضيفًا: "هذا إذا كنتم تريدون أن تدفعوهم إلى الجنون".

يذكر أن الدستور الأمريكي يمنح الحق بترشح الرئيس لولايتين فقط، أي أن 8 سنوات هي المدة الأقصى لحكمه.

وجاءت الهتافات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجري بعد انتخاب ترامب لمنافسة جو بايدن على منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 3 نوفمبر المقبل.