أول حالة موثقة لرجل أصيب بفيروس كورونا مجددا بعد تعافيه

سجل باحثون في جامعة هونج كونج، أمس الاثنين، حالة إصابة لرجل من هونج كونج بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور أربعة أشهر ونصف من تعافيه منه سابقًا.

وتعد تلك هي الحالة الموثقة الأولى، لإعادة إصابة إنسان بفيروس كورونا المستجد مجددًا بعد تعافيه منه، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار الباحثون إلى أن توثيق تلك الحالة، تشير إلى أن فيروس كورونا، يمكنه الانتشار بين سكان الأرض بالرغم من مناعة القطيع، وإن الإصابة بالفيروس والتعافي منه لا يحميك من الإصابة منه مجددًا.

الحالة الموثقة، تعود لرجل عمره 33 عاما، تعافى من الفيروس وخرج من المستشفى في أبريل الماضي، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته مجددًا بكورونا، عقب عودته من إسبانيا عبر بريطانيا يوم 15 أغسطس.

وأوضح الباحثون في الورقة البحثية التي قبلتها مجلة الأمراض المعدية السريرية الطبية الدولية، أن الرجل أصيب بسلالة مختلفة لفيروس كورونا، عن السلالة التي أصيب بها من قبل، حيث إن إصابته الثانية جاءت بلا أعراض.

وقال كاي-وانج تو، أحد كبار معدي الورقة البحثية: "النتائج لا تعني أن تناول اللقاحات سيكون بلا فائدة، المناعة التي تنجم عن التطعيم يمكن أن تكون مختلفة عن تلك الناجمة عن العدوى الطبيعية".

وأضاف: "سنحتاج أن ننتظر نتائج تجارب اللقاح لنرى مدى فعالية اللقاحات".

وسُجلت حالات لأشخاص خرجوا من المستشفيات وجاءت اختباراتهم إيجابية مرة أخرى لعدوى كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين. ومع ذلك لم يتضح في تلك الحالات ما إذا كان المرضى أصيبوا بالفيروس مرة أخرى بعد الشفاء التام، كما حدث لمريض هونج كونج، أم ما زالت بقايا الفيروس في أجسامهم من العدوى الأولى.