مسلم: الأهلي مستواه متراجع بعد كورونا وجماهيره قلقت على أفريقيا بعد "الزمالك"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن أداء النادي الأهلي أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الممتاز والتي فاز بها النادي الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أزعج الكثير من جماهير النادي الأحمر، خاصة قبل البطولة الأفريقية، موضحًا أن بطولة الدوري الممتاز بنسبة كبيرة سيتوج بها الأهلي، ولكن كل مباراة قمة تُعد بطولة دوري خاص.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن جماهير الأهلي كانت متحمسة جدًا لهذه المباراة، كون القمة التي سبقت الـ 120، لم يصل الأتوبيس الذي يّقل لاعبي الزمالك الملعب، وفي القمة التي سبقت ذلك كانت مباراة الفريقين في السوبر، وفاز بها الزمالك، موضحًا أن جماهير الفريق الأحمر كانوا متحفزين للتعويض والاطمئنان على الفريق.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن لاعبي النادي الأهلي ظهروا خلال الثلاث مباريات السابقة لمباراة القمة بأداء دون المستوى، "ده مش مستوى الأهلي اللي الناس شافته ما قبل ظهور فيروس كورونا، الأهلي فيه حاجة غلط ، عمره ما كان بالأداء ده، وفيه حاجة غريبة فعلا، ومكنش عنده مشاكل بالشكل ده في أي فترة سابقة".‎

وتلقى الأهلي أول هزيمة في الموسم الحالي على يد غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، مساء السبت الماضي، في واحدة من أشهر دربيات الكرة على مستوى العالم، لتخرج "الوطن" بمانشيت " الزمالك فسّح الأهلي" في عددها رقم 3038، الصادر بتاريخ يوم الأحد 23 أغسطس 2020، الموافق 4 محرم عام 1442هـ، والذي فبركته لجان إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير مساره إلى مرادف غير أخلاقي، يخالف الأعراف والتقاليد المهنية والأخلاقية، التي أسست عليها الصحيفة.

مسلم ناصحا مسؤولي الأهلي: لو محلتوش المشاكل إنسوا أفريقيا.. ومروان "كارثة"

مسلم: فايلر يكرر "عك" الشوط الأول كل مباراة.. والخطيب وعد ببطولة أفريقيا في انتخاباته