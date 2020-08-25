فرحة "جنينة الحيوانات".. أجواء الحديقة قبل وبعد كورونا

فتحت حديقة الحيوان اليوم أبوابها أمام الزوار مرة أخرى بعد إغلاقها لفترة تقارب الـ 6 أشهر للسيطرة على فيروس كورونا، ما تسبب في اكتئاب الحيوانات التي اعتادت على الزوار، ولاسيما في أيام العطلات والأعياد.

وجرى افتتاح الحديقة وسط إجراءات احترازية مكثفة، ليختلف الواقع في الحديقة عما كان عليه العام الماضي من حيث عدد الزوار والاجراءات الاحترازية رغم أن عدد زوارها العام الماضي كان يتعدى الـ 3 آلاف زائر يوميًا.

وتكشف عدسة الوطن اختلاف أجواء حديقة الحيوان بين العام الماضي 2019 عن والعام الحالي 2020.