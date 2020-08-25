عاجل.. 100 شخص تحت أنقاض مبنى منهار في الهند

أعلن نائب هندي أن ما لا يقل عن 100 شخص محاصرون تحت أنقاض مبنى من خمس طوابق، انهار أمس الاثنين، في بلدة صناعية بغرب الهند.

وأوضح النائب هاراتشت ماروتي جوجاولي، إن سكان المبنى الواقع في مدينة مهاد على بعد 165 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار جوجاولي، إلى أن ما بين 100 و125 شخصًا كانوا داخل المبنى وقت انهياره.

ولم تكشف السلطات بعد عن سبب انهيار المبنى، وعدد الضحايا، بينما نجحت فرق الإنقاذ وعدد من السكان في إنقاذ قرابة 30 شخصًا.