قطع المياه عن "الوليدية" و"منقباد" بسبب كسر بخط طرد محطة الصرف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة صرف صحي "الوليدية"، الأمر الذي استوجب قطع المياه عن منطقة "الوليدية" و"منقباد" لحين إصلاح الكسر.

وقال المهندس صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنَّه تمّ الدفع بفريق عمل ومعدات الإصلاح وسيارات الكسح بموقع الكسر لاحتواء الموقف وللبدء في الإصلاح.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنَّ يتمّ تجهيز سيارات المياه النقية لقاطني المناطق المتأثرة لطلبها عن طريق وسائل الاتصال بالشركة، والرقم الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

ومن جهته، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة إصلاح خط الطرد والدفع بسيارات مياه بالمناطق المتأثرة.