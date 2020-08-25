استقرار الدولار عقب تراجعات أمس وأقل سعر شراء بـ15.83 جنيه

استقر الدولار مقابل الجنيه عقب تراجعات أمس، ليباع بأقل سعر في: hsbc، العقاري المصري، بـ15.93 مقابل 15.83 جنيها للشراء.

وسجّل بنك "مصرف ابوظبى الإسلامي" أعلى سعر للبيع، بـ15.99 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.

وحافظ الدولار على استقراره في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، الأهلي المصري الخليجي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي الأول"، ليباع بـ15.95 مقابل 15.85 جنيه أمس.