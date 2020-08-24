الدولار يتراجع 3 قروش و15.84 جنيه أقل سعر شراء

تراجع الدولار مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش، عقب استقرار دام يومين، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، قناة السويس، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، والإسكندرية"، بـ15.95 جنيه، مقابل 15.85 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، عودة، الكويت الوطني، والتعمير والإسكان"، ليباع فيها الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك "الأهلي الكويتي - بيريوس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، وhsbc"، أقل سعر لبيع الدولار بـ15.94 جنيه مقابل 15.84 جنيه للشراء.