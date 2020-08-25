لص يدهس شابا في الحوامدية: أنا حرامي شنط مكانش قصدي أقتل

"أنا حرامي شنط مش مجرم قتل، مكانش قصدي أدهس حد".. بهذه الكلمات اعترف عاطل بتفاصيل الشروع في قتل شاب عقب سرقته طالبة جامعية، موضحا في محضر الشرطة، أنّه استعان بصديقه سائق التوك توك لسرقة حقائب السيدات، وأثناء هروبهم دهسا شابا بالتو توك عن طريق الخطأ.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مأمور مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بضبط عاطلين أثناء سرقتهما حقيبة سيدة، ودهسا شابا حال هروبهما بالتوك توك.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبيّن صحة الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.