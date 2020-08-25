فتاة تنهار بعد رؤيتها المتهم بهتك عرضها في المحكمة: دمرني

في محكمة جنوب القاهرة وأثناء نظر جلستها، انهارت فتاة عقب رؤيتها الشاب المتهم بهتك عرضها داخل أوتوبيس نقل جماعي بمنطقة باب الشعرية، لم تتمالك أعصابها حاولت الوصول إلى قفص الاتهام للانتقام منه، مطالبة القاضي بالقصاص لها منه.

وتبين من خلال التحقيقات والتحريات، أن المتهم استغل الزحام في أوتوبيس النقل العام ثم تحرش بالفتاة، وأمسكها من مناطق حساسة، ما أصابها بالفزع واستنجدت بالأهالي والسائق.

وواجه القاضي المتهم بتحريات الشرطة وتحقيقات النيابة، ثم قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بهتك عرض فتاة.

تعود وقائع القضية في نهاية عام 2019، حيث هتك المتهم "هيثم. ف"، 37 سنة، سباك، عرض "ن. م" بالقوة، وتحرش بها مستغلا الزحام بالأوتوبيس.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة: "المجرم ده دمرني نفسيا"، مؤكدة أنها تعمل في منطقة باب الشعرية وفي أثناء عودتها إلى مسكنها واستقلالها أوتوبيس النقل العام، فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا فلم تلتفت إليه ونظرت بعيدا عنه، إلا أنه تمادى وأمسك جزءا حساسًا في جسدها، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.