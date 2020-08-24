ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة غير المرخصة يديرها شقيقان بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط ورشة لتصنيع وتجارة الأسلحة الغير مرخصة ، يديرها شقيقين، وبداخلها كميات من الأسلحة، وأدوات ومعدات التصنيع بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء محمد عمران مدير مباحث الجنائية حول قيام ( شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل " – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص ، واتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط (شقيق المتهمان – مقيم بذات العنوان) لقيامه باعتراض القوات أثناء عملية التفتيش وضبط بحوزة المتهمان الآتي: بندقية خرطوش، وطبنجتين مختلفة الأعيرة، و21 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، وكمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، 11 بندقية ضغط هواء، طبنجتين ضغط هواء، 26 طبنجة صوت، 57 طلقة بلي، 1750 طلقة صوت، 3 قطع أسلحة بيضاء، جهازين لاسلكي، وجهاز كاشف معادن، قيد حديدي، 222 قطعة ألعاب نارية، ومبلغ مالي قدره 74.930 جنيه.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.