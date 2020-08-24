ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عامل بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بفرشوط، برئاسة العقيد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل بفرشوط، شمال محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بضبط ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل عامل بفرشوط.

وكشفت تحريات المباحث، أن أحمد. ع.م، 30 عاما، عامل بمدينة فرشوط يدير ورشة لتصنيع السلاح، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة المقر، وعثر بداخله على رفيقي.ج.ب، 30 عاما، مقيم بهجورة نجع حمادي، مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه ، وأقر أن صاحب الورشة غادر المكان قبل مداهمة القوات.وعثر بداخل الورشة على 3 فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقات نارية، وأدوات لتصنيع الأسلحة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1865 لسنة 2020 اداري فرشوط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.