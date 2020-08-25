كثافات مرورية في القاهرة والجيزة ومراقبة الطرق السريعة بالكاميرات

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية صباح الثلاثاء، ونشرت إدارات المرور رجالها لسحب الكثافات المرورية من الشوارع، حيث شهد شارع الهرم وفيصل بالجيزة، كثافات مرورية بسبب توجه المواطنين لأعمالهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إضافة إلى شوارع وسط البلد وكوبري 6 أكتوبر.

ونشرت إدارات المرور أوناشاها بالطرق العمومية والسريعة، لسحب السيارات المعطلة، ونجحت في سحب 6 سيارات معطّلة بطريق صلاح سالم.

وتواصل الإدارة العامة للمرور مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (القاهرة - أسيوط الغربي)، من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 منعا للزحام، والتي تستغرق شهرين لحين الانتهاء من تلك الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لرصد أي كثافات للمركبات بالطريق.

وتأتي تلك الأعمال بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق (القطاع الثاني بطول 20 كم)، من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي الرئيسي، واتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق في المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال.