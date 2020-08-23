لليوم الثاني.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة القاهرة بكليات "الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية"، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغبات، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بمرض، "كورنا فيروس".

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، لافتاً إلى أنها تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وانطلقت، أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.