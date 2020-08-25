"الوطن" تنشر قائمة مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية بمصروفات العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، لطلاب المدارس الرسمية لغات ، المدارس الرسمية المتميزة للغات

وقالت الوزارة إنه وطبقا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، والذي نص على أن تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية لغات وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، يتم تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد على النحو التالي :

** مصروفات مرحلة رياض الأطفال 650 جنيه

** مصروفات المرحلة الابتدائية 700 جنيه

** مصروفات المرحلة الاعدادية 750 جنيه

** مصروفات مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيه .

وأكدت الوزارة على زيادة رسوم خدمات اللغة بنسبة 7% سنويا لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول للعام الدراسي 2020 -2021

وحددت الوزارة مصروفات العام الجديد لطلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات على النحو التالي :

** مصروفات رياض الأطفال 1200 جنيه.

** مصروفات المرحلة الابتدائية 1700 جنيه.

** مصروفات المرحلة الاعدادية 200 جنيه .

** مصروفات المرحلة الثانوية 2300 جنيه.

على أن تزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقدت اجتماعًا مع مديري إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد 2020-2021،

من جانبه طالب الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، مديري المدارس بتوفير كافة البيانات والإحصائيات التي تمكن المسئولين من اتخاذ القرارات السليمة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بشكل دقيق ولمصلحة الطالب، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإدارة الرشيدة بالمدارس المعنية واستثمار الموارد المتاحة بشكل جيد لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات، إن الاستعانة بالمدرسين عن طريق المشاركة المجتمعية يتم من خلال الحكومة الإلكترونية على أن يتم الخضوع للمراجعة الأمنية والضوابط التى تحددها الوزارة.