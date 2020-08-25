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قضايا الدولة تعلن مسابقة لتعيين أعضاء جدد من خريجي 2019

كتب:

أحمد ربيع
10:28 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.

ووضعت الهيئة في الإعلان، 5 شروط يجب أن تتوافر في الراغبين التقدم للالتحاق بالوظيفة، بينها التقدير والعمر والمقابلة الشخصية والأهلية. 

وحددت الهيئة موعد التسجيل في الفترة من 19 سبتمبر إلى أول أكتوبر المقبل، على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما حددت الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر لسحب الملفات من مقر نادي هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يتم تسليم الملفات في الفترة من 3 إلى 22 أكتوبر.

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